(Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha pubblicato in data odierna i risultati finanziari relativi al primo semestre dell’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2022. Il club bianconero ha chiuso i primi sei mesi con un rosso di 119 milioni di euro, in crescita rispetto ai 113,7 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. All’interno del documento, L'articolo

Advertising

TuttoMercatoWeb : Juventus, le accuse degli 007 della FIGC ad Agnelli: 'Ha sottoscritto bilanci con plusvalenze fittizie' - capuanogio : ?? Su #LaStampa le carte della Procura #Figc sulle #plusvalenze. Alla #Juventus contestati 60,3 milioni fittizi dal… - sportface2016 : +++La Procura #Figc chiude le indagini sulle plusvalenze, 11 club indagati: i 5 di #SerieA sono #Juventus, #Genoa,… - cataldi_marco : RT @CalcioFinanza: La #Juventus sul caso plusvalenze: «Collaboriamo con gli inquirenti. Operato secondo le leggi» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juventus: «Plusvalenze? Collaboriamo con inquirenti, operato secondo leggi»: La Juventus ha pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Plusvalenze

TORINO.in tutto o in parte fittizie". Per decine di operazioni di scambio delle prestazioni di .... Sampdoria, Napoli, Genoa, Empoli, Parma, Pisa. Novara, Chievo Verona, Delfino ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Procura Federale ha escluso dalla lista due maxi scambi dellanell'ambito del casoTuttosport riporta gli ultimi aggiornamenti in merito al casoche vede anche la Juve nel mirino delle indagini della Procura Federale. Esclusi, ...La Juventus ha pubblicato in data odierna i risultati finanziari ... All’interno del documento, la Juve ha fatto riferimento anche all’ormai nota indagine sul tema plusvalenze. In particolare, ...Da ieri le 11 società che hanno ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini sul fronte plusvalenze, possono accedere agli ... ribadisce La Gazzetta dello Sport -, 42 riguardano la Juventus. Per il ...