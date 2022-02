Invasione Ucraina, il ministro Di Maio in riunione con Ambasciata a Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 febbraio 2022 Le immagini della riunione tra il ministro degli Esteri Di Maio e l'Ambasciata di Kiev a seguito dell'Invasione russa avvenuta questa mattina. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 febbraio 2022 Le immagini dellatra ildegli Esteri Die l'dia seguito dell'russa avvenuta questa mattina.

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - smilypapiking : RT @ilpost: Il giornalista Kevin Rothrock, che lavora per Meduza, uno dei pochi media russi indipendenti, sta raccogliendo in queste ore te… - matteolaffi : RT @PagellaPolitica: Da “cedo due Mattarella per mezzo Putin” a 'senza Putin avremmo l'Isis in casa”, negli anni il leader della Lega ha sp… -