Il presidente ucraino: "potrebbe essere grande guerra in Europa" (Di giovedì 24 febbraio 2022) A questo punto basta qualunque provocazione e l'"operazione militare russa" in Ucraina potrebbe diventare una grande guerra sul territorio europeo: lo ha detto in un discorso televisivo il presidente

Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - captblicero : Una traduzione in inglese dell'ultimo discorso del presidente ucraino Zelensky di poco fa, fatto in russo. Un disc… - Agenzia_Ansa : Il presidente ucraino Zelensky conferma le ambizioni dell'Ucraina di aderire all'Ue e alla Nato, nonostante l'ultim… - Rvaticanaitalia : L'#Ucraina impone la legge marziale. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Il presidente ucraino: 'potrebbe essere grande guerra in Europa' -