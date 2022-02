I russi che protestano a San Pietroburgo e Mosca contro la guerra (e vengono arrestati) | VIDEO (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono circa 800 gli arresti della polizia russa nei confronti delle migliaia di persone che si sono riversate nelle strade di almeno 24 città del Paese, tra le quali Ekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk e San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. Anche a Mosca, sulla Piazza Pushkin, diverse persone si sono radunate per esprimere il proprio dissenso sull’operazione militare in corso. Un corrispondente del quotidiano Ria Novosti ha raccontato di aver assistito a oltre una decina di arresti, e a controlli diretti anche su alcuni giornalisti. Immagini che riportano alla mente la mobilitazione che ci fu nel Paese dopo l’arresto dell’oppositore di Putin Alexej Navalny. Oltre che all’ombra del Cremlino, striscioni pacifisti e bandiere ucraine sono apparsi oggi anche in molte altre città in Europa. A Londra le persone si sono ritrovate ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono circa 800 gli arresti della polizia russa nei confronti delle migliaia di persone che si sono riversate nelle strade di almeno 24 città del Paese, tra le quali Ekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk e San, città natale di Vladimir Putin. Anche a, sulla Piazza Pushkin, diverse persone si sono radunate per esprimere il proprio dissenso sull’operazione militare in corso. Un corrispondente del quotidiano Ria Novosti ha raccontato di aver assistito a oltre una decina di arresti, e alli diretti anche su alcuni giornalisti. Immagini che riportano alla mente la mobilitazione che ci fu nel Paese dopo l’arresto dell’oppositore di Putin Alexej Navalny. Oltre che all’ombra del Cremlino, striscioni pacifisti e bandiere ucraine sono apparsi oggi anche in molte altre città in Europa. A Londra le persone si sono ritrovate ...

