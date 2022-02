Guerra Ucraina, Pirani (Uiltec): "Rischio blackout energetici in prossimi mesi" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Labitalia) - Con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina "ci saranno degli aspetti economici molto pesanti perchè la nostra economia soprattutto dal punto di vista dell'approvigionamento energetico e delle materie prime è legata alle importazioni. E fino ad ora non abbiamo dei piani B. La Francia può contare sulle centrali nucleari, la Germania prolunga le centrali a carbone. E noi rischiamo di trovarci in mezzo al guado senza la possibilità di approvvigionarci in maniera sostenibile". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, il sindacato di categoria dei lavoratori dell'energia, della chimica e del manifatturiero, dopo l'attacco di stamane della Russia all'Ucraina. E Pirani ricorda che "è dell'altro giorno l'annuncio che lo Stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Labitalia) - Con lo scoppio del conflitto tra Russia e"ci saranno degli aspetti economici molto pesanti perchè la nostra economia soprattutto dal punto di vista dell'approvigionamento energetico e delle materie prime è legata alle importazioni. E fino ad ora non abbiamo dei piani B. La Francia può contare sulle centrali nucleari, la Germania prolunga le centrali a carbone. E noi rischiamo di trovarci in mezzo al guado senza la possibilità di approvvigionarci in maniera sostenibile". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Paolo, segretario generale della, il sindacato di categoria dei lavoratori dell'energia, della chimica e del manifatturiero, dopo l'attacco di stamane della Russia all'. Ericorda che "è dell'altro giorno l'annuncio che lo Stato ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FabrizioMauri4 : Confindustria si lamenta della guerra in Ucraina che potrebbe portare delle nuove Sanzioni. Così facendo si esclude… - TanoJu29ro : RT @maurizioacerbo: No alla guerra in #Ucraina. No al revanscismo nazionalista di Putin, no all'espansionismo della NATO. PACE E SICUREZZA… -