Doc - nelle tue mani 2 | stasera non va in onda | al suo posto Speciale Russia Ucraina

Questa sera Doc - nelle tue mani 2 non andrà in onda: al suo posto i telespettatori potranno visionare uno Speciale sul conflitto tra Russia e Ucraina, su Rai1 dalle 21.25. Questa sera, Giovedì 24 febbraio 2022, non andrà in onda l'attesissima nuova puntata della fiction Doc - nelle tue mani 2, bensì uno Speciale del TG1 relativo al conflitto tra Russia e Ucraina, previsto su Rai1dalle 21.25 alle 23.30, che seguirà da vicino i recenti sviluppi dell'invasione russa. Lo Speciale approfondirà gli eventi che si sono susseguiti da quando stamattina, alle prime luci dell'alba, l'Ucraina è stata vittima di un attacco da parte della Russia.

