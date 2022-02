Crisi Ucraina-Russia, Vettel: “Sono sconvolto, non ci sarò al Gp di Sochi” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quanto sta avvenendo al confine tra Ucraina e Russia, con l’invasione nella notte delle truppe di Putin, sta tenendo in ansia tutto il mondo. Non mancano le reazioni anche dal mondo dello sport; tra queste, quella di Sebastian Vettel, che in più occasioni ha dimostrato di non aver paura di prendere posizioni per battaglie sociali, e non si è tirato indietro nemmeno in questo caso ancora più grave. “Sono sconvolto, non dovrei andare al GP di Russia, non ci andrò. Le persone vengono uccise per ragioni stupide… Un modo strano e folle di imporre la propria leadership”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quanto sta avvenendo al confine tra, con l’invasione nella notte delle truppe di Putin, sta tenendo in ansia tutto il mondo. Non mancano le reazioni anche dal mondo dello sport; tra queste, quella di Sebastian, che in più occasioni ha dimostrato di non aver paura di prendere posizioni per battaglie sociali, e non si è tirato indietro nemmeno in questo caso ancora più grave. “, non dovrei andare al GP di, non ci andrò. Le persone vengono uccise per ragioni stupide… Un modo strano e folle di imporre la propria leadership”. SportFace.

