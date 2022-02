Covid oggi Veneto, 4.111 contagi e 13 morti: bollettino 24 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.111 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. I positivi nella regione, che ieri erano 4.593, salgono a 1.317.960 dall’inizio dell’epidemia, quello dei decessi a 13.790. Gli attuali positivi scendono a 63.592 (- 813). Si abbassano i numeri ospedalieri, con 1.154 (-35) ricoverati in area medica, e 98 (-3) in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.111 i nuovida coronavirus24in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 13, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. I positivi nella regione, che ieri erano 4.593, salgono a 1.317.960 dall’inizio dell’epidemia, quello dei decessi a 13.790. Gli attuali positivi scendono a 63.592 (- 813). Si abbassano i numeri ospedalieri, con 1.154 (-35) ricoverati in area medica, e 98 (-3) in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone fragili. Il Lazio è la prima regione in Italia a som… - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - c4mjll4 : ieri medici infermieri esperti sul covid e oggi tuttologi della guerra?? anche meno e scherziamo di meno grazie #RussiaUkrainConflict - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Covid, in Puglia oggi 3652 nuovi casi e nove decessi. La regione resta prima in Italia per copertura vaccinale https://t… -