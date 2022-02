Concorso scuola secondaria, dubbi sull’assunzione dei vincitori già il prossimo anno. Pascarella (Flc Cgil): “Tempi potrebbero essere lunghi. C’è anche la questione commissari” [VIDEO] (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Ministero ha pubblicato il calendario delle prove del Concorso ordinario scuola secondaria, che inizieranno il prossimo 14 marzo e si concluderanno il 13 aprile. Tuttavia, restano dubbi sulla reale possibilità di poter vedere i vincitori del Concorso già in cattedra il prossimo settembre. L'articolo Concorso scuola secondaria, dubbi sull’assunzione dei vincitori già il prossimo anno. Pascarella (Flc Cgil): “Tempi potrebbero essere lunghi. C’è anche la ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Ministero ha pubblicato il calendario delle prove delordinario, che inizieril14 marzo e si concluderil 13 aprile. Tuttavia, restanosulla reale possibilità di poter vedere idelgià in cattedra ilsettembre. L'articolodeigià il(Flc): “. C’èla ...

