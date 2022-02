Con questo Barca serviva un miracolo, Insigne non basta: il Napoli è fuori dall’Europa League (Di venerdì 25 febbraio 2022) Serata amara per il Napoli e tutti i suoi tifosi al Diego Armando Maradona. Il Napoli di Spalletti non è riuscito a battere il Barcellona di Xavi nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, salutando quindi la competizione europea. Un match spettacolare sin dai primi minuti, con il Barcellona che si è imposto sin da subito: Jordi Alba ha portato in vantaggio la squadra spagnola all’8?, mentre de Jong ha segnato la rete del raddoppio al 13?. Insigne ha accorciato le distanze al 23?, ma Pique ha mandato nello spogliatoio il Napoli con l’amaro in bocca: il difensore spagnolo ha segnato al 45? il gol del 3-1. Al ritorno in campo dall’intervallo a mandare ko il Napoli è stato Aubameyang, con la rete del 4-0 al 59?. Al Napoli serviva quindi una vera e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Serata amara per ile tutti i suoi tifosi al Diego Armando Maradona. Ildi Spalletti non è riuscito a battere il Barcellona di Xavi nel ritorno dei sedicesimi di Europa, salutando quindi la competizione europea. Un match spettacolare sin dai primi minuti, con il Barcellona che si è imposto sin da subito: Jordi Alba ha portato in vantaggio la squadra spagnola all’8?, mentre de Jong ha segnato la rete del raddoppio al 13?.ha accorciato le distanze al 23?, ma Pique ha mandato nello spogliatoio ilcon l’amaro in bocca: il difensore spagnolo ha segnato al 45? il gol del 3-1. Al ritorno in campo dall’intervallo a mandare ko ilè stato Aubameyang, con la rete del 4-0 al 59?. Alquindi una vera e ...

