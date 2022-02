Vlahovic | L' esultanza? Non capisco le polemiche Era per un mio famigliare

Advertising

forumJuventus : Vlahovic post #VillarealJuventus: 'Segnare all'esordio in #UCL è meraviglioso, ma non sono del tutto contento perch… - Gazzetta_it : Vlahovic: “Un sogno debuttare così. L’esultanza? Nessuna polemica” - Luna_di_Venezia : RT @Josse34775797: La cosa piú bella dell'Eurogol di Dusan Vlahovic ??? L'esultanza con la quale zittisce tutte le critiche e la merda che… - infoitsport : Vlahovic, esultanza polemica: la frase che non passa inosservata - Pall_Gonfiato : #Vlahovic, esultanza polemica: ecco con chi ce l'aveva -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic esultanza

Le parole di Dusansul gol record in Champions e sull'in cui ha mosso le mani (come a fare 'bla bla bla'): il serbo ha smentito riferimenti polemiciintervista Villarreal, le parole a Sky DEL PIERO - 'Una leggenda, un'icona, non voglio paragonarmi con nessuno, non vorrei permettermi'- 'Non so perché si cercano polemiche, non ...Abbiamo fatto una buona partita, potevamo portarla a casa, ma guardiamo alla sfida con l'Empoli". Una domanda anche sulla sua esultanza che lasciava trasparire un po' di polemica, ma Dusan smorza ...Dopo il gol c’è esultanza immediata che non è passata di certo inosservata. La rete con la maglia della Juve passa anche dall’esultanza: il commento del centravanti è lampante. Dusan Vlahovic è al set ...