Villarreal-Juventus 1-1, Emery: “Grande reazione dopo il gol” | VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'allenatore basco Unai Emery, al termine di Villarreal-Juventus 1-1 dell'Estadio de la Cerámica, ha commentato l'esito della partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Emery in conferenza stampa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'allenatore basco Unai, al termine di1-1 dell'Estadio de la Cerámica, ha commentato l'esito della partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco, dunque, le dichiarazioni diin conferenza stampa

Advertising

FiorinoLuca : Peggiore in campo della Juventus: Rabiot Migliore in campo del Villarreal: Rabiot - Eurosport_IT : ?? Esordio in Champions League ?? 1° pallone toccato ?? 1° gol (dopo 32 secondi) ?? Giocatore juventino più veloce… - JuventusTV : LIVE il post partita di #VillarrealJuve! ???? - LawdProtocol : RT @khaledalnouss1: Atalanta 1-1 Juventus Juventus 1-1 Torino Villarreal 1-1 Juventus - nonsooniente : Non mi piace il gioco di allegri, ma il jtwitter sta parlando come se avessimo perso 5-0. Questa partita è stata co… -