Usa avvertono l'Ucraina: "Invasione russa entro 48 ore". E maxi attacco hacker ai siti di Kiev (Di mercoledì 23 febbraio 2022) WASHINGTON – L'allarme è arrivato direttamente dalla Casa Bianca. L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, secondo informazioni di intelligence, la Russia sta preparando un'Invasione su larga scala del suo Paese nel giro delle prossime 48 ore. Lo riferiscono Newsweek e Cnn citando dirigenti dell'intelligence americana. Inoltre, secondo le stesse fonti, "segnalazioni L'articolo proviene da Firenze Post.

