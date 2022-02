Una Vita, anticipazioni spagnole: scontro tra Anabel e Marcos (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il piano di Aurelio e Natalia Quesada per vendicarsi dei Bacigalupe e per portare scompiglio ad Acacias sta per entrare nel vivo. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, raccontano che presto tra Anabel e Marcos nasceranno molte incomprensioni proprio a causa dei due perfidi fratelli e l'uomo arriverà addirittura a rinchiudere la figlia in casa. Questa storyline verrà inaugurata quando Miguel, stanco di constatare che tra Anabel e Aurelio c'è ancora qualcosa di irrisolto, lascerà la ragazza. Il giovane avvocato deciderà anche di abbandonare l'incarico per la società di Marcos e Aurelio. Successivamente, grazie a Natalia, Aurelio farà sapere ad Anabel che Marcos è il vero autore dell'omicidio di Carlos Arnijo, compiuto molti ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il piano di Aurelio e Natalia Quesada per vendicarsi dei Bacigalupe e per portare scompiglio ad Acacias sta per entrare nel vivo. Ledi Una, infatti, raccontano che presto tranasceranno molte incomprensioni proprio a causa dei due perfidi fratelli e l'uomo arriverà addirittura a rinchiudere la figlia in casa. Questa storyline verrà inaugurata quando Miguel, stanco di constatare che trae Aurelio c'è ancora qualcosa di irrisolto, lascerà la ragazza. Il giovane avvocato deciderà anche di abbandonare l'incarico per la società die Aurelio. Successivamente, grazie a Natalia, Aurelio farà sapere adcheè il vero autore dell'omicidio di Carlos Arnijo, compiuto molti ...

