Ucraina | De Petris | ' ferma condanna ma tenere aperta via dialogo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "La linea assunta dal governo sulla crisiè quella giusta: assoluta determinazione nelladi un atto gravissimo e allo stesso tempo massima decisione nella strada del. La differenza fra le democrazie e le dittature è proprio che nelle democrazie la via per comporre i conflitti è il negoziato e il. In queste ore drammatiche dobbiamo dunque mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione della diplomazia, per quanto difficile possa apparire". Così la capogruppo di LeU al Senato, Loredana De, nel corso del dibattito sulla crisi. "Per dare una risposta ai nazionalismi crescenti, come quello di Putin, dobbiamo ricordare che quei frutti avvelenati sono cresciuti ...