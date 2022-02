Ucraina | chiamata alle armi di Zelensky ai riservisti e l’appello ai cittadini | “Lasciate la Russia” Putin | “Nostri interessi non negoziabili”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Europa e Stati Uniti d’America hanno annunciato sanzioni contro la. “Andremo molto oltre i passi intrapresi nel 2014”, ha annunciato Joe Biden. Il presidente dell’Volodymyr Zelenski ha annunciato al Parlamento l’intenzione di richiamare idell’esercito di età compresa tra i 18 e i 60 anni per un periodo straordinario a partire da L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

mikAl_lil : Proclamato lo stato di emergenza in Ucraina, dopo la chiamata dei riservisti un'ulteriore step verso un'escalation… - waltergianno : ?? #Zelensky, presidente #Ucraina ????, ha firmato il decreto che prevede l'arruolamento dei riservisti dai 18 ai 60 a… - adapallai : @maurovanetti L'Ucraina sotto gli zar era la pianura sterminata chiamata 'granaio d'Europa'. - Ucrainarussia : #UkraineRussie: Il presidente ucraino annuncia la chiamata ai riservisti in #Ucraina, ovvero i militari appartenent… - ManuDagostino : Il presidente Zelensky ha dichiarato la chiamata dei riservisti. #Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina chiamata

L'annuncia la mobilitazione dei riservisti. Lo rende noto l'esercito di Kiev confermando una ... La mobilitazione riguarderà "i riservisti di età compresa tra i 18 e i 60 anni (...) La...... nel suo appello per la pace in- . Gesù ci ha insegnato che all'insensatezza diabolica ... Assieme alle migrazioni, la vecchiaia è tra le questioni più urgenti che la famiglia umana è...(ANSA) - KIEV, 23 FEB - L'Ucraina annuncia la mobilitazione dei riservisti ... La mobilitazione riguarderà "i riservisti di età compresa tra i 18 e i 60 anni (...) La chiamata inizierà oggi. La durata ...Biden, oltre a colpire banche, debito sovrano e oligarchi, ha annunciato l’invio di altri equipaggiamenti militari in Ucraina. Gli Usa trasferiranno ...