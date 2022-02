The Man Who Fell on Earth, la serie dal 24 aprile 2022 su Showtime, il trailer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) The Man Who Fell On Earth, trama, cast e trailer della serie Showtime adattamento del romanzo di Walter Tevis e del film omonimo con David Bowie. Dal 24 aprile 2022 su Showtime. Showtime continua la sua corsa con una serie di titoli che spaziano in vari generi. Una delle nuove serie tv in arrivo è The Man Who Fell To Earth, ispirata al romanzo del 1963 di Walter Tevis che ha già dato vita al film del 1976 “L’uomo che cadde sulla Terra” con David Bowie. La serie debutterà il 24 aprile 2022, con i primi due episodi ed è prodotta da Alex Kurtzman e Jenni Lumet (Star Trek: Discovery) che ricoprono anche il ruolo di ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 febbraio 2022) The Man WhoOn, trama, cast edellaadattamento del romanzo di Walter Tevis e del film omonimo con David Bowie. Dal 24sucontinua la sua corsa con unadi titoli che spaziano in vari generi. Una delle nuovetv in arrivo è The Man WhoTo, ispirata al romanzo del 1963 di Walter Tevis che ha già dato vita al film del 1976 “L’uomo che cadde sulla Terra” con David Bowie. Ladebutterà il 24, con i primi due episodi ed è prodotta da Alex Kurtzman e Jenni Lumet (Star Trek: Discovery) che ricoprono anche il ruolo di ...

