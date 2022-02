Terminator: la prima edizione del film in VHS è stata venduta per 32.500 dollari (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una copia in VHS della prima edizione di Terminator, pellicola diretta da James Cameron nel 1984, è stata venduta online per 32.500 dollari in soli tre giorni dalla messa all'asta. Una copia della prima edizione in VHS di Terminator è stata venduta all'asta per ben 32.500 dollari: il classico film di fantascienza di James Cameron che vede Arnold Schwarzenegger nei panni di un cyborg mandato indietro nel tempo per uccidere Sarah Connor (Linda Hamilton), è stato venduto presso l'asta online ComicConnect. La copia del film del 1984, le cui ottime condizioni hanno entusiasmato i partecipanti all'asta, vantava valutazioni di qualità comprese tra nove e 10 su ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una copia in VHS delladi, pellicola diretta da James Cameron nel 1984, èonline per 32.500in soli tre giorni dalla messa all'asta. Una copia dellain VHS diall'asta per ben 32.500: il classicodi fantascienza di James Cameron che vede Arnold Schwarzenegger nei panni di un cyborg mandato indietro nel tempo per uccidere Sarah Connor (Linda Hamilton), è stato venduto presso l'asta online ComicConnect. La copia deldel 1984, le cui ottime condizioni hanno entusiasmato i partecipanti all'asta, vantava valutazioni di qualità comprese tra nove e 10 su ...

Advertising

concettalombar8 : RT @FaustoTenti: Tutte le piazze contro DRAGH-ula, il TERMINATOR del popolo italiano, la cui MISSION per il nostro Paese e' arrivare quanto… - FaustoTenti : Tutte le piazze contro DRAGH-ula, il TERMINATOR del popolo italiano, la cui MISSION per il nostro Paese e' arrivare… - yegornaut : @degiorgiod Vedrei comunque bene Terminator Di Maio in prima linea con la fanteria giallo celeste alla riconquista dei territori usurpati - FaustoTenti : Tutte le piazze contro DRAGH-ula, il TERMINATOR del popolo italiano, la cui MISSION per il nostro Paese e' arrivare… - FaustoTenti : -