Spalletti | «È la mente forte che fa i muscoli forti Sta tutto nella forza di volontà di calciatori»

Spalletti ah risposta a una domanda in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Barcellona Decima partita in cinquantuno giorni per il Napoli. E alcuni ne hanno fatte di più perché sono andati con le nazionali. Il rischio di un affaticamento psicologico, al di là degli infortuni muscolari, va contemplato? Sì, va contemplato. Perché poi è la testa che fa i muscoli forti, i nervi forti… questo fatto di poter valutare anche – come s'è tentato di fare – la trasferta di Cagliari di lunedì è per tentare di recuperare. Stare fermo un'ora e mezza in aereo prima di ripartire da Cagliari, tornare alle tre anziché alle due può voler dire qualcosa. Le partite sono ravvicinate: il calcio però oramai è questo qui e non dobbiamo avere timore di questo fatto. Se hai qualche calciatore in più a disposizione diventa più facile fare ...

