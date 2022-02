(Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci.! Gloria all'!". Andriyscende in campo per il suo Paese in questo momento complicato, con il timore ...

Advertising

OdeonZ__ : Shevchenko si schiera: 'L'Ucraina ama la libertà, insieme vinceremo' - sportli26181512 : Shevchenko si schiera: 'L'Ucraina ama la libertà, insieme vinceremo': Shevchenko si schiera: 'L'Ucraina ama la libe… - Gazzetta_it : Shevchenko si schiera: 'L'#Ucraina ama la libertà, insieme vinceremo' -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko schiera

La Gazzetta dello Sport

"Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci. Insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina!". Andriyscende in campo per il suo Paese in questo momento complicato, con il timore di una imminente invasione russa, e sui social posta un messaggio di orgoglio nazionale.Il giocatore le sceglie dalla propria rosa ela formazione secondo il seguente criterio: un ... da Michel Platini a Ronaldo , da Marco van Basten ad Andriy, quindi non utilizzabili ...Dopo Zinchenko del Manchester City, anche l'ex stella del Milan ed ex allenatore del Genoa e dell'Ucraina Andriy Shevchenko, ha voluto esporsi sui social ...