San Siro, raccolte 1400 firme per i referendum contro l’abbattimento: “Muro di gomma sullo stadio, non si può neanche dibatterne” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Millequattrocento firme in dieci giorni. È questo il risultato della prima parte della campagna del comitato “referendum per San Siro” che questa mattina ha depositato in Comune le firme raccolte per “salvare” lo stadio. “Si tratta della prima volta che a Milano sperimentiamo i referendum vincolanti – spiegano i promotori – noi ne abbiamo scelti due, quello abrogativo perché non crediamo che ci sia pubblico interesse nel progetto sul nuovo San Siro e un altro propositivo per proporre un’idea di servizi per il quartiere senza consumo di suolo”. Adesso la raccolta firme si fermerà. Il Comune di Milano avrà un mese di tempo per verificare la legittimità delle firme e un altro mese servirà ai garanti per stabilire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Millequattrocentoin dieci giorni. È questo il risultato della prima parte della campagna del comitato “per San” che questa mattina ha depositato in Comune leper “salvare” lo. “Si tratta della prima volta che a Milano sperimentiamo ivincolanti – spiegano i promotori – noi ne abbiamo scelti due, quello abrogativo perché non crediamo che ci sia pubblico interesse nel progetto sul nuovo Sane un altro propositivo per proporre un’idea di servizi per il quartiere senza consumo di suolo”. Adesso la raccoltasi fermerà. Il Comune di Milano avrà un mese di tempo per verificare la legittimità dellee un altro mese servirà ai garanti per stabilire ...

