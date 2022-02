Rifiuti rientrati dalla Tunisia | magistratura verso il sequestro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’indiscrezione, se confermata, cambierebbe lo scenario. A quanto si apprende da Roma, l’Autorità Giudiziaria starebbe procedendo aldeistivati a bordo della nave in rada davanti alla città di Salerno. Troverebbe origine nelle pieghe di questa decisione la lungaggine nello sbarco del materiale. Si tratta del carico di rientro: 6mila tonnellate in 213 containers. Laavrebbe altresì indicato il sito militare di Persano per lo stoccaggio temporaneo deisequestrati. L’eventuale intervento dellatoglierebbe dalle mani della Regione la gestione del caso accelerando il chiarimento su una vicenda che appare, ora dopo ora, sempre più intricata. L'articolo ...

