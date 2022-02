Pamela, condanna confermata per Oseghale. Lo sfogo della mamma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Per me non è l’unico colpevole": ha dichiarato al Giornale.it Alessandra Verni, madre della giovane vittima, che non riesce a trattenere le lacrime alimentate anche dalla costante richiesta di una giustizia piena per sua figlia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Per me non è l’unico colpevole": ha dichiarato al Giornale.it Alessandra Verni, madregiovane vittima, che non riesce a trattenere le lacrime alimentate anche dalla costante richiesta di una giustizia piena per sua figlia

Advertising

chilhavistorai3 : Pamela Mastropietro: La Cassazione conferma la condanna di Innocent Oseghale per l’omicidio ma annulla con rinvio q… - serenel14278447 : Pamela: Cassazione conferma la condanna per Oseghale - Agenzia_Ansa : La Corte di Cassazione conferma la condanna definitiva nei confronti di Innocent Oseghale ritenuto colpevole dell'o… - fisco24_info : Pamela: la Cassazione conferma la condanna per Oseghale: Per l'omicidio della giovane. Annullata la sentenza d'appe… - RaiNews : Definitiva la condanna a vita del 32enne pusher nigeriano per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne di… -