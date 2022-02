Nature | I dinosauri si estinsero nella tarda primavera

(Di giovedì 24 febbraio 2022) – L’impatto di Chicxulub, che segnò la fine dell’era mesozoica e il regno deidurato 165 milioni di anni, avvenne durante lanell’Emisfero Nord del pianeta. Lo dice uno studio dell’Università di Uppsala, Svezia pubblicato su. Una scoperta che va a confermare altri studi fatti sul tema e che potrebbe aiutare a capire, ulteriormente, quali specie sia seguito dell’impatto e a comprendere meglio cosa successe in quel momento crucialestoria della Terra. La catastrofe avvenne circa 66 milioni di anni fa, a seguito dell’impatto di un grande asteroide o di una cometa di 10 chilometri di diametro caduti in quel territorio, che oggi chiamiamo Penisola dello Yucatan, Messico, che uccise il 76% delle specie viventi, inclusi inon aviari, i ...

..., che avevano prosperarono sulla Terra per 160 milioni di anni, pterosauri e caratteristici molluschi del Mesozoico noti come ammoniti. Ora un nuovo studio pubblicato sulla rivista '' ...I risultati della ricerca, pubblicati suScientific Reports , mostrano per la prima volta '... arriva oggi la conferma che ipotevano sviluppare malattie del tutto simili a quelle che ...Sarebbe stata questa la stagione nell'emisfero boreale quando avvenne il catastrofico impatto dell'asteroide che 66 milioni di anni fa causò la fine del regno di questi animali. È quanto emerge da un' ...I dinosauri potevano ammalarsi ... I risultati della ricerca, pubblicati su Nature Scientific Reports, mostrano per la prima volta “la presenza di un’infezione respiratoria di tipo aviano in un ...