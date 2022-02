«Mariti, picchiate le vostre mogli indisciplinate», lo dice il ministro della Malesia, donna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il viceministro donna del Governo malese è stata accusata di voler normalizzare la violenza domestica dopo che in un video pubblicato su Instagram, ha incoraggiato i Mariti a picchiare le loro mogli «testarde» nel caso che il loro comportamento continui a deluderli. Siti Zailah che ha fornito quelli che ha definito «consigli» per i Mariti che hanno a che fare con partner «indisciplinati» ha suggerito un approccio in tre fasi per i Mariti «nella gestione delle mogli difficili»; per prima cosa occorre parlare loro e informarle del loro bisogno di maggiore disciplina, poi se questo non dovesse avere successo, per il viceministro del Paese islamico per il quale si occupa di donne, famiglia e lo sviluppo della comunità, consiglia ai ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il vicedel Governo malese è stata accusata di voler normalizzare la violenza domestica dopo che in un video pubblicato su Instagram, ha incoraggiato ia picchiare le loro«testarde» nel caso che il loro comportamento continui a deluderli. Siti Zailah che ha fornito quelli che ha definito «consigli» per iche hanno a che fare con partner «indisciplinati» ha suggerito un approccio in tre fasi per i«nella gestione delledifficili»; per prima cosa occorre parlare loro e informarle del loro bisogno di maggiore disciplina, poi se questo non dovesse avere successo, per il vicedel Paese islamico per il quale si occupa di donne, famiglia e lo sviluppocomunità, consiglia ai ...

