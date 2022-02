Mantova-Feralpisalò oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 23 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Vincere, consolidare il terzo posto nel girone e rimanere anche la miglior terza dei gironi di serie C. È con questo obiettivo che laaffronta oggi (ore 14.30, al Martelli) il, squadra di maggior qualità del Legnago battuto domenica a domicilio, ma che non deve impressionare i salodiani. E se è vero che la ...Questa l'analisi di Stefano Vecchi in vista della gara di. Laarriva stanca a questa sfida? "Secondo me no, anche se stiamo recuperando le energie, perché non è semplice giocare ...