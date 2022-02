Le pagelle del Benevento – Forte fa lo squalo | Acampora domina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilsupera 5-0 il Como al Ciro Vigorito e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo il successo con il Cittadella: Paleari 6: Il Como di tanto in tanto si fa vedere dalle sue parti ma lui è sempre attento nell’intervento. Si prende solo un rischio in disimpegno su Gliozzi nel primo tempo. Letizia 6: Caserta lo tiene basso e lui non commette errori né corre rischi particolari (11’st Brignola 6: Ce la mette tutta per incidere, sfortunato nella bella azione personale che lo vede protagonista al calare del match) Glik 6: Serata da spettatore non pagante Vogliacco 6: Pochi compiti da sbrigare, la gara si mette subuto in discesa Foulon 6,5: Propositivo, si procura il rigore del due a zero concedendosi varie scorribande e sfiorando anche la gioia personale Ionita 6,5: Prestazione ordinata, farcita di ...