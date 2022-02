L’allevatore in pensione 78enne trovato morto in casa dopo una rapina sfociata in aggressione

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un anziano allevatore indi 78 anni, Tonino Porcu, è statonella notte tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio nella sua abitazione a Ghilarza, in provincia di Oristano. Laera tutta in disordine, segno evidente di una. L’uomo è statosteso sul letto, sul volto i segni di una violenta: secondo le prime perizie – che hanno stimato l’ora del decesso a poco prima del ritrovamento del corpo – l’uomo sarebbe stato colpito con un oggetto contundente, oppure a mani nude. Per un riscontro più preciso bisognerà attendere l’autopsia di domani. Non si esclude che siaper un infarto (Porcu era cardiopatico, ndr), sopraggiunto in seguito all’subita. I carabinieri stanno lavorando ...