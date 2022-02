La Colombia depenalizza l’aborto | per me ormai democrazia e cattolicesimo sono inconciliabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) di Claudio Amicantonio Pochi giorni fa la Corte Costituzionale dellahato, rendendolo legale nei primi sei mesi di gravidanza. Come sempre, questo genere di notizie viene accompagnato da prese di posizioni nettamente contrastanti tra loro. Da un lato c’è chi esulta per l’ottenimento di un traguardo democratico, dall’altro c’è chi condanna senza appello, richiamandosi a posizioni più o meno tradizionaliste di matrice per lo più cristiana. In tal senso, nulla di nuovo sotto il sole, poiché siamo di fronte all’ennesimo episodio di avanzamento su scala globale del fronte del progressismo democratico avalutativo. Tuttavia, ciò che rende degna della massima attenzione la decisione della Corte Costituzionalena è proprio il contesto culturale nel quale ha preso forma. La ...