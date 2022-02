Isola dei Famosi 2022 | altre due naufraghe verso il cast

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Manca un mese all’inizio de L’deie ilvia via si sta formando. Ecco altri due possibili nomi diL’deicomincerà il 21 marzo con al timone Ilary Blasi. Intanto si continua a lavorare per ildel reality che va in onda su Canale 5 dal mese prossimo in prima serata. Stando a delle indiscrezioni circolate oggi, ci sarebberoduepronte a partire. Si tratta di un ex volto di Non è la Rai, Ilaria Galassi, e di Nicole Daza nata in Ecuador e nota al pubblico per essere la compagna di Marcell Jacobs, il velocista italiano vincitore di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Nonostante manchi solo un mese con l’appuntamento del reality dei naufraghi, ancora ...