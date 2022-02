Gravina | «Premio Bearzot alla carriera per Zoff»

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente della FIGCha annunciato un importante riconoscimento perGabriele, presidente della FIGC, ai microfoni della Rai ha annunciato un importante riconoscimento per Dinoin occasione dei suoi 80 anni. LE PAROLE – «Credo sia giusto assegnare a Dino, in occasione del, un importante riconoscimento speciale. Lo proporrògiuria ma credo che Dinolo meriti come allenatore e, soprattutto, come uomo. Gli auguri asi fanno esaltando e enfatizzando i suoi principi e i suoi valori che ne fanno una sorta di monumento di riferimento, di testimonianza e di memoria storica sulle quali il nostro mondo federale cerca di basare tutta la sua progettualità ...

