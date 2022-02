Gli outfit della Milano Fashion Week a cui ispirarsi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo New York e Londra, torna la Milano Fashion Week. La settimana della moda meneghina, in calendario dal 22 al 28 febbraio, porta in scena le collezioni per l’Autunno Inverno 2022/2023 delle Maison più in vista, da Fendi a Prada a Gucci. A rubare la scena, i look delle sfilate, che a Milano offrono sempre spunti di styling preziosi. Da sfogliare e mettere in wishlist per la prossima stagione fredda, o copiare anche subito: nella gallery, tutte le uscite migliori per l’Autunno Inverno 2022/2023 viste in passerella, aggiornate giorno per giorno. Look più belli AI 22/23 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo New York e Londra, torna la. La settimanamoda meneghina, in calendario dal 22 al 28 febbraio, porta in scena le collezioni per l’Autunno Inverno 2022/2023 delle Maison più in vista, da Fendi a Prada a Gucci. A rubare la scena, i look delle sfilate, che aoffrono sempre spunti di styling preziosi. Da sfogliare e mettere in wishlist per la prossima stagione fredda, o copiare anche subito: nella gallery, tutte le uscite migliori per l’Autunno Inverno 2022/2023 viste in passerella, aggiornate giorno per giorno. Look più belli AI 22/23 guarda le foto ...

