Frode fiscale Mediaset, i giudici di Brescia dicono no a Berlusconi: "Inammissibile la richiesta di revisione della sentenza" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Niente processo a Brescia per la revisione della sentenza milanese che aveva portato alla condanna (poi estinta) di Silvio Berlusconi in via definitiva a 4 anni e a 10 milioni di risarcimento all'Agenzia delle Entrate per Frode fiscale sui diritti tv Mediaset. La Corte d'Appello di Brescia ha infatti giudicato "Inammissibile" la richiesta dell'ex premier, come riporta il Corriere della Sera, perché "non sostenuta da alcuna prova nuova precedentemente esaminata, ma mero tentativo di riproporre deduzioni difensive già affrontate e risolte in senso negativo, il cui esame si risolverebbe in un Inammissibile quarto grado di giudizio". L'ordinanza, che condanna il leader di ...

