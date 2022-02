E anche il Biscione si butta sui podcast (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mediaset sbarca sul pianeta podcast. Per Publitalia una joint venture in Uk Il Sole 24 Ore, pagina 29, di Andrea Biondi. Mediaset entra nel mondo dei podcast. Per farlo il gruppo ha investito in una società con sede a Londra. E lo ha fatto attraverso Publieurope, la controllata di Publitalia ’80 che guarda ai mercati internazionali. L’operazione, che si sostanzia in una joint venture con Action Media, specializzata nella realizzazione di contenuti audio, sembra rispondere appieno alla logica transnazionale che il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi indica da tempo come stella polare per il proprio sviluppo. «L’audio – spiega al Sole 24 Ore Stefano Sala, amministratore delegato di Publitalia ’80 e presidente di Publieurope – rappresenta un pilastro fondamentale della nostra proposta pubblicitaria, che grazie al digitale ha ampliato ancora di più ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mediaset sbarca sul pianeta. Per Publitalia una joint venture in Uk Il Sole 24 Ore, pagina 29, di Andrea Biondi. Mediaset entra nel mondo dei. Per farlo il gruppo ha investito in una società con sede a Londra. E lo ha fatto attraverso Publieurope, la controllata di Publitalia ’80 che guarda ai mercati internazionali. L’operazione, che si sostanzia in una joint venture con Action Media, specializzata nella realizzazione di contenuti audio, sembra rispondere appieno alla logica transnazionale che il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi indica da tempo come stella polare per il proprio sviluppo. «L’audio – spiega al Sole 24 Ore Stefano Sala, amministratore delegato di Publitalia ’80 e presidente di Publieurope – rappresenta un pilastro fondamentale della nostra proposta pubblicitaria, che grazie al digitale ha ampliato ancora di più ...

