Draghi e l’arma contundente della questione giustizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chissà se Mario Draghi avrebbe scommesso sul fatto che il tratto finale della legislatura – e forse anche quello di lui a Palazzo Chigi – sarebbe stato caratterizzato dal tema giustizia, il macigno che ingombra l’Italia da ormai trent’anni. Anniversario che peraltro cade a fagiolo con annessi festeggiamenti: cinque lustri da Mani Pulite e via con le rievocazioni, le riscritture, i pentimenti che sempre affollano le vicende politico-sociali nostrane. Non a caso siamo il Paese dove il gesuitismo è stato insegnato e ha fatto proseliti da secoli. C’è spazio perfino per un rinvio a giudizio nei riguardi di Piercamillo Davigo: davvero una rivoluzione. Sia chiaro: è vero che la questione è di prim’ordine. Siamo partiti con i richiami della Ue riguardo il Next Generation Eu e la necessità prioritaria di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chissà se Marioavrebbe scommesso sul fatto che il tratto finalelegislatura – e forse anche quello di lui a Palazzo Chigi – sarebbe stato caratterizzato dal tema, il macigno che ingombra l’Italia da ormai trent’anni. Anniversario che peraltro cade a fagiolo con annessi festeggiamenti: cinque lustri da Mani Pulite e via con le rievocazioni, le riscritture, i pentimenti che sempre affollano le vicende politico-sociali nostrane. Non a caso siamo il Paese dove il gesuitismo è stato insegnato e ha fatto proseliti da secoli. C’è spazio perfino per un rinvio a giudizio nei riguardi di Piercamillo Davigo: davvero una rivoluzione. Sia chiaro: è vero che laè di prim’ordine. Siamo partiti con i richiamiUe riguardo il Next Generation Eu e la necessità prioritaria di ...

