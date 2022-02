Crisi Ucraina, Draghi: "Soprusi e prevaricazioni non devono essere tollerati" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In occasione di un discorso alla cerimonia di apertura dell'Incontro dei sindaci e dei vescovi del Mediterraneo, il presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato su quanto sta accadendo in Europa orientale: "In momenti di Crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i Soprusi non devono essere tollerati" (Crisi Ucraina - LE ULTIME NOTIZIE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In occasione di un discorso alla cerimonia di apertura dell'Incontro dei sindaci e dei vescovi del Mediterraneo, il presidente del Consiglio Marioè tornato su quanto sta accadendo in Europa orientale: "In momenti didobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontrorealizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi inci portano a ribadire che lee inon" (- LE ULTIME NOTIZIE).

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - RadioRadicale : Comunicato del Cdr di Radio Radicale: L’account Twitter del nostro collega e corrispondente dalla Turchia Mariano G… - NicolaPorro : ?? Chi immagina che la crisi #ucraina sia distante da noi, si sbaglia. I nostri #caccia sono già decollati 14 volte:… - SulPanaro : Crisi ucraina, l’agrifood emiliano-romagnolo trema - akhetaton11 : RT @DomaniGiornale: In che modo la crisi ucraina cambia il mondo e le nostre vite? Per rispondere a questa e molte altre domande, venerdì 2… -