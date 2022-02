Covid oggi Veneto | 4 593 contagi e 27 morti | bollettino 23 febbraio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.593 i nuovida coronavirus23in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 27, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 13.777, i casi a 1.313.849. Sono 1.189 (-11) i ricoverati in area medica, e 101 (-2) quelli in terapia intensiva. In calo i soggetti attualmente positivi 64.405 (-4.602). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

