Covid, da aprile il Green Pass avrà un uso ridotto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dal mese di aprile potrebbe ridursi la necessità del Green Pass anti Covid, quantomeno per accedere ad alcuni tipi di locali. Lo sostiene il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Una linea politica che il Governo Draghi potrebbe far propria esplicitamente nei prossimi giorni, anche guardando a ciò che accade negli altri paesi in cui sono in vigore forme di Pass vaccinali, come Francia e Inghilterra, dove le restrizioni anti Covid stanno quasi per sparire. In Gran Bretagna, in particolare, le ultime misure cadranno da domani, 24 febbraio. Stop allo stato di emergenza “I dati sul Covid ci confermano che ragionevolmente il 31 marzo non si rinnoverà lo stato di emergenza” ha affermato Costa alla trasmissione tv Porta a Porta. “Da lì inizierà una fase nuova con un ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dal mese dipotrebbe ridursi la necessità delanti, quantomeno per accedere ad alcuni tipi di locali. Lo sostiene il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Una linea politica che il Governo Draghi potrebbe far propria esplicitamente nei prossimi giorni, anche guardando a ciò che accade negli altri paesi in cui sono in vigore forme divaccinali, come Francia e Inghilterra, dove le restrizioni antistanno quasi per sparire. In Gran Bretagna, in particolare, le ultime misure cadranno da domani, 24 febbraio. Stop allo stato di emergenza “I dati sulci confermano che ragionevolmente il 31 marzo non si rinnoverà lo stato di emergenza” ha affermato Costa alla trasmissione tv Porta a Porta. “Da lì inizierà una fase nuova con un ...

