Classifica ATP, Jannik Sinner si gioca la top10 con Hurkacz! Scontro diretto e proiezioni ranking (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell'ATP 500 di Dubai, superando per 7-5, 6-2 il britannico Andy Murray: è la prima volta che l'azzurro si impone nei confronti di uno di coloro che, qualche anno fa, figurava nella cosiddetta cerchia dei Fab4 (insieme a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic). Il torneo terminerà sabato 26 febbraio, dunque già domani andranno in scena i quarti di finale. Il portacolori del Bel Paese se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz: sarà un vero e proprio Scontro diretto con in palio la top10 nella Classifica ATP! L'azzurro occupa infatti la decima posizione con 3495 punti. Il nativo di Wroclaw è invece 11° a 3406. In caso di vittoria nei confronti dell'italiano, il tennista del Centro Europa si porterebbe a 3496, scavalcandolo di appena una ...

