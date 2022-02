Camorra, sequestrati beni per trenta milioni a due fratelli imprenditori: riscuotevano il pizzo dai colleghi per il clan Belforte di Marcianise (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Raccoglievano i soldi delle estorsioni per conto del clan Belforte di Marcianise, nel Casertano, e organizzavano incontri tra gli imprenditori estorti e gli appartenenti alla stessa cosca. Per questo due fratelli imprenditori operanti nei settori del cemento e della ristorazione erano chiamati le “spie del pizzo“. A loro carico è scattato un sequestro di beni per oltre trenta milioni di euro tra automobili e case di lusso sulla Costiera amalfitana: le loro aziende sono state sottoposte ad amministrazione giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed eseguiti dalla Questura di Caserta in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia (Dia) e la Guardia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Raccoglievano i soldi delle estorsioni per conto deldi, nel Casertano, e organizzavano incontri tra gliestorti e gli appartenenti alla stessa cosca. Per questo dueoperanti nei settori del cemento e della ristorazione erano chiamati le “spie del“. A loro carico è scattato un sequestro diper oltredi euro tra automobili e case di lusso sulla Costiera amalfitana: le loro aziende sono state sottoposte ad amministrazione giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed eseguiti dalla Questura di Caserta in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia (Dia) e la Guardia di ...

