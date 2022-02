Calcio | Bagni | ' Barca nel suo momento migliore | per il Napoli sarà dura'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Col Barcellona giovedìdurissima. I blaugrana sono nel lorocome risultati e gioco, la regia al Maradona credo tornerà a Busquets. Ilè una squadra fantastica, quando ti fanno correre a vuoto c'è un grande dispendio mentale e fisico, poi non forzano nessuna giocata. Ilè già grande, ma per diventare grandissimo devi passare per queste partite". E' la fotografia del match di ritorno nel playoff di Europa League che vedrà ildi Spalletti ospitare i catalani dopo l'1-1 della scorsa settimana al Camp Nou, dell'ex giocatore del, Salvatore, all'Adnkronos. "Le ultime 3 partite dei blaugrana contro l'Atletico Madrid, l'Espanol e Valencia dicono che sono cresciuti, si vede la ...

E' la fotografia del match di ritorno nel playoff di Europa League che vedrà il Napoli di Spalletti ospitare i catalani dopo l'1-1 della scorsa settimana al Camp Nou, dell'ex giocatore del Napoli, Salvatore Bagni... Se calcia una punizione la mette all'angolino ... Ma come la pensa chi ha giocato con l'ex Pibe de Oro? Salvatore Bagni, ex compagno di Maradona, ha risposto a distanza a Xavi nel suo intervento a ...