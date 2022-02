Borsa | a Piazza Affari Ftse Mib chiude sotto 26 mila punti

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Giornata ricca di volatilità per ladino. Dopo una partenza positiva,ha terminato in rosso in attesa di novità dall’Ucraina dopo le sanzioni annunciate da Stati Uniti, Europa e Giappone. SulMib, che ha chiuso a 25.955,08(-0,34%), giornata a due velocità per Stellantis (+4,4%) e Cnh Industrial (-6,14%). La prima ha terminato l’esercizio 2021 con ricavi netti in aumento del 14% a 152 miliardi di euro ed un margine sull’utile operativo che, in versione “adjusted”, è salito all’11,8% (target al 10%) mentre la seconda, che ha presentato il nuovo piano strategico, ha detto di attendersi una crescita dei ricavi nel range 20-22 miliardi di dollari al 2024 e un margine Ebit adjusted in miglioramento al 12-13%. Giornata da dimenticare per ...