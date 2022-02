Benfica-Ajax 2-2, pari spettacolare in Champions. Haller protagonista: gol e autogol (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Haller segna in entrambe le porte in Benfica-Ajax. La sfida di Champions League valida per gli ottavi di finale si deciderà ad Amsterdam Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 febbraio 2022)segna in entrambe le porte in. La sfida diLeague valida per gli ottavi di finale si deciderà ad Amsterdam

Advertising

leleadani : Dopo essersi manifestato in Benfica-Ajax, il calcio ( vero ) può riposare sereno. #calciovero - SkySport : BENFICA-AJAX 2-2 Risultato finale ? ? #Tadic (17') ? aut. #Haller (26') ? #Haller (29') ? #Yaremchuk (72') ? ?… - Gazzetta_it : Haller non basta all'Ajax: Yaremchuk pareggia per il Benfica e per l'Ucraina. #BenficaAjax 2-2 #UCL - oggiano_luca : RT @leleadani: Dopo essersi manifestato in Benfica-Ajax, il calcio ( vero ) può riposare sereno. #calciovero - YBah96 : RT @Moussolinho: Benfica Ajax è una partita piena di schemi di robe di hose...a me fa un po' l'ortiharia sta hosa qui -