ATP Acapulco 2022: Lorenzo Sonego rimontato e sconfitto dall'americano Wolf (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Giornata da dimenticare per il tennis italiano nel torneo ATP di Acapulco. Dopo il ritiro di Matteo Berrettini, è arrivata la sorprendente sconfitta di Lorenzo Sonego contro l'americano Jeffrey John Wolf, numero 209 del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 quasi allo scoccare delle tre ore di gioco. Una brutta prestazione quella del tennista piemontese, che non ha sfruttato le occasioni concesse dall'avversario, bravo anche ad annullare un match point nel secondo set. Non sono bastati 14 ace a Sonego per portare a casa il match, con il nativo di Torino che ha avuto problemi soprattutto con la seconda di servizio, ottenendo solamente il 43% dei punti con questo colpo. ATP Acapulco 2022: Matteo Berrettini costretto al ritiro nel secondo set con Tommy Paul.

