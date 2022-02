Angelini beauty: accordo di licenza con Chiara Ferragni per una linea di profumi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Il primo profumo Chiara Ferragni verrà lanciato nel 2023. Lo annunciano Angelini beauty, azienda che opera nei settori profumeria, skincare e suncare, e l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni che hanno comunicato l'accordo di licenza in esclusiva mondiale per la produzione, distribuzione e promozione della prima linea di fragranze dell'omonimo brand. "L'incontro tra il nostro Dna -dice Lluís Plà Fernandez-Villacañas, presidente e amministratore delegato di Angelini beauty- e la capacità di Chiara Ferragni di interpretare i desideri dei “nativi digitali”, diventa la base di questo nuovo progetto ispirato ad un'idea di futuro nel segno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Il primo profumoverrà lanciato nel 2023. Lo annunciano, azienda che opera nei settori profumeria, skincare e suncare, e l'imprenditrice digitaleche hanno comunicato l'diin esclusiva mondiale per la produzione, distribuzione e promozione della primadi fragranze dell'omonimo brand. "L'incontro tra il nostro Dna -dice Lluís Plà Fernandez-Villacañas, presidente e amministratore delegato di- e la capacità didi interpretare i desideri dei “nativi digitali”, diventa la base di questo nuovo progetto ispirato ad un'idea di futuro nel segno ...

