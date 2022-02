Advertising

OfficialSSLazio : ?? Ciro Immobile ???? Mattia Zaccagni ? Grande Lazio, grande vittoria: finisce 3-0 con il Bologna! #CMonEagles ?? - NekOfficial : Bologna 2012. Concerto per l’Emilia. #2012 #bologna #concertoperlemilia #nek30anni #nek30anos @EmiFantuzzi… - Mediagol : VIDEO Bologna-Spezia, apre di sinistro e chiude di testa: i due gol di Arnautovic - VisonaNicola : RT @filippocioni: Funzione di sentinella democratica: eseguita alla grande - OdeonZ__ : Apre di sinistro, chiude di testa: i due gol di Arnautovic allo Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Bologna

... che include anche due concerti in Italia all' Unipol Arena dia Gennaio 2023 che ... Recentemente nominato Artista dell'Anno agli MTVMusic Awards e nominato a 8 MTV EMA Awards, ...Subito sotto con il gol di Manaj, la squadra di Sinisa Mihajlovic - trascinata dalla doppietta di Arnautovic - ritrova la serenità e finalmente anche i tre ...Theate 5.5. Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a..Rimonta vincente per il Bologna nell'ultimo posticipo della 26ª giornata della Serie A 2021/22, i rossoblù vincono 2-1 contro lo Spezia: decisiva la doppietta di Arnautovic a ribaltare l'iniziale ...