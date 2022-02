Uomo armato tiene in ostaggio delle persone in un negozio ad Amsterdam. La polizia è sul posto. I video (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono momenti di grande apprensione quelli che sta vivendo la città di Amsterdam, un Uomo ha preso delle persone in ostaggio in un negozio nel quartiere di Ledseplein. Sul posto è intervenuta la polizia, intanto sul web circolano le prime immagini in diretta dalla zona interessata. Al momento non è chiaro neanche quante siano le persone tenute in ostaggio, fino ad ora si è visto solo un Uomo nelle mani dell’assalitore. Uomo armato prende in ostaggio diverse persone ad Amsterdam Al momento non si conoscono i dettagli, secondo quanto si apprende è accaduto circa un’ora fa, intorno alle 18.30 quando un ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono momenti di grande apprensione quelli che sta vivendo la città di, unha presoinin unnel quartiere di Ledseplein. Sulè intervenuta la, intanto sul web circolano le prime immagini in diretta dalla zona interessata. Al momento non è chiaro neanche quante siano letenute in, fino ad ora si è visto solo unnelle mani dell’assalitore.prende indiverseadAl momento non si conoscono i dettagli, secondo quanto si apprende è accaduto circa un’ora fa, intorno alle 18.30 quando un ...

