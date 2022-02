Ucraina | l' esercito russo invade nella notte il Donbass ?indipendente? | il Consiglio di sicurezza dell' Onu | «Rischio guerra reale»

(Di martedì 22 febbraio 2022) Crisi Russia-: Putin riconosce l'indipendenza dele di fatto l'annette a Mosca - così come aveva fatto nel 2014 in Crimea - inviando...

...russa sia del riconoscimento dell'indipendenza delle due repubbliche filo - russe dell'dell'... un punto chiave per provare a capire fino a dove si potrebbe spingere l'di 'peacekeeping' ...L'Armata Rossa, che per quasi mezzo secolo era stata il più potenteterrestre del pianeta, ... Georgia,, Crimea: l'orso difende la sua tana. Oggi siamo tornati ad aver paura della ...Ucraina-Russia, Mosca si dice ancora aperta alla diplomazia ... E’ un Paese diverso, c’è un esercito diverso, c’è un unico obiettivo, la pace”.L'Australia ha condannato ufficialmente il riconoscimento delle ''repubbliche del Donbass'' da parte del presidente russo Vladimir Putin e l'entrata dell'esercito di Mosca in Ucraina. ORE 9.22 - I ...