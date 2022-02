UAE Tour 2022 | Filippo Ganna | “Potenza media superiore al previsto | chapeau a Bissegger”

(Di martedì 22 febbraio 2022)non è riuscito a vincere la cronometro dell’UAE, prima corsa stagionale di livello World. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo si è dovuto accontentare della seconda posizione al termine dei 9 km con partenza e arrivo ad Ajman (negli Emirati Arabi Uniti). Il piemontese ha accusato sette secondi di ritardo dallo svizzero Stefane ha così mancato l’appuntamento con la terza vittoria in questa annata agonistica, dopo che aveva già fatto sue la cronometro dell’Etoile de Besseges e il prologo delde la Provence. UAE, Stefanbattedi 7? nella cronometro. Ottimo 4° Pogacar Il Campione Olimpico dell’inseguimento a squadre su ...

Stefan Bissegger, 23enne svizzero della Ef - EasyPost, ha vinto la terza tappa dell', 9 chilometri con partenza e arrivo ad Ajman: ha chiuso a 9'43", media di 55,5 chilometri all'ora dopo che nella prima parte, grazie al vento favorevole, si erano superati i 60 di media. È ...Al termine della prova, Bissegger non può che essere soddisfatto del risultato ottenuto, rivelando anche i sentori positivi antecedenti alla gara che si sono rivelati veritieri: ' Ero fiducioso, ...Una vera e propria tavola da biliardo: percorso di 9 chilometri completamente pianeggianti che favoriranno gli specialisti puri, in grado di mantenere una velocità media altissima. Negli Emirati Arabi ...Filippo Ganna non è riuscito a vincere la cronometro dell’UAE Tour, prima corsa stagionale di livello World Tour. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo si è dovuto accontentare della ...