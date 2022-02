Spalletti può tornare a sorridere: pronti due rientri importanti con il Barcellona (Di martedì 22 febbraio 2022) Il giorno dopo il pareggio di Cagliari, il Napoli deve subito rimettersi in carreggiata e prepararsi a un’altra battaglia. Giovedì è in programma il ritorno con il Barcellona al Maradona e Spalletti dovrà rivedere le cose che non hanno funzionato ieri sera. La squadra scesa in campo a Cagliari non può fronteggiare questo Barcellona. Però, almeno, sembrano arrivare buone notizie dal lato infermeria. Insigne e Politano Nel match di ieri sera, la squadra partenopea è scesa in campo senza gli infortunati Lobotka, Anguissa, Politano, Lozano e Insigne, senza considerare la partenza dalla panchina di Fabian Ruiz e Osimhen che non erano al 100%. Una situazione che torna a essere drammatica dal punto di vista degli infortuni. Ma con il Barcellona dovrebbero esserci due rientri molto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Il giorno dopo il pareggio di Cagliari, il Napoli deve subito rimettersi in carreggiata e prepararsi a un’altra battaglia. Giovedì è in programma il ritorno con ilal Maradona edovrà rivedere le cose che non hanno funzionato ieri sera. La squadra scesa in campo a Cagliari non può fronteggiare questo. Però, almeno, sembrano arrivare buone notizie dal lato infermeria. Insigne e Politano Nel match di ieri sera, la squadra partenopea è scesa in campo senza gli infortunati Lobotka, Anguissa, Politano, Lozano e Insigne, senza considerare la partenza dalla panchina di Fabian Ruiz e Osimhen che non erano al 100%. Una situazione che torna a essere drammatica dal punto di vista degli infortuni. Ma con ildovrebbero esserci duemolto ...

